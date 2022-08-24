Як пише Politeka.net , популярна виконавиця та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська знає, як привернути увагу українців. Артистка зараз мешкає з дітьми в Нідераландах, а нещодавно приїжджала ненадовго до Києва.
З нагоди Дня незалежності Камінська вирішила розмістити досить пікантне фото, вирядившись у патріотичний купальник.
Слава вкотре похвалилася ідеальною фігурою в синьо-жовтому купальнику на зав'язках та з глибоким декольте.
Камінська зізналася, що довго думала перед тим, як викладати це фото в Інстаграм.
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«Згодна, зовсім не на часі. 😌 😌 Але саме це фото я робила насамперед для ЗСУ! ❤ ️ Хлопці, бо тільки завдяки Вам у нас є можливість дихати вільно у нашій Незалежній Україні! Зі святом! З вірою до України! ЗСУ та Перемогу! 💛💙 PS Я знову скучила за тобою 🇺🇦 Я хочу додому 🥹 », - зазначила артистка.
Українці не схвалили дивний вибір Слави Камінської, вони назвали його недоречним.
«Можна на передову поїхати, там їм попозувати»,
«Довго думала та придумала. 🙈 Не думаю, що хлопці ЗСУ це побачать у день незалежності»,
«Жерсть»,
«Як то це все огидно!»,
«А повага до дівчат, які служать, які не миються і сплять в окопах»,
«А жир куди подівся?»,
«Фото для ЗСУ🤦♀️🤦♀️🤦♀️»,
«Цілком недоречно. На жаль, в Україні війна триває та гинуть прості мирні люди!! », – пишуть у коментарях.
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