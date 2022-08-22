Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строила карьеру в россии, а с начала полномасштабной войны в Украине разорвала все связи в стране-агрессоре, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась милым фото с сестрой и дочкой.

На новой фотографии Светлана с сестрой Ксенией и дочкой Евой запечатлены в интересной локации. Перед камерой певица появилась в стильном синем костюме свободного кроя, ее волосы распущены, а на лице модные солнцезащитные очки. При этом Светлана держит в руках огромный сине-желтый букет. Рядом со звездой стоит ее сестра в нежно-голубом костюме с желтым топом, в руках она держит украинский флаг. С другой стороны стоит дочь певицы Евангелина, которая здорово подросла, в руках девочка тоже держит небольшой украинский флаг.

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Лободы, засыпая ее с девочками комплиментами: "Очаровательные, обожаю вас. Вы самые красивые. Самые лучшие", "Какая взрослая красавица Ева", "Светлана, вы молодец!", "Прекрасная Ева", "Красотки", "Какая Ева взрослая", "Украиночки", "Трио Лободы", "Красавицы!", "Фото прекрасное. Три украинки", "Красотки", "Великолепные украиночки", "Красивые".

Напомним, "Холостячка" Огневич заинтриговала долгожданной встречей с мужчиной: "Как я скучаю по этому...".

Как сообщала Politeka, "И это не стыдно": Мартыновская из "Мастер Шеф" зацепила украинцев откровением, как сейчас живет.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина высказалась, как ее прошлое повлияло на жизнь теперь: "Новая реальность...".