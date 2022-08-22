Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно развелась с мужем Владимиром Дантесом и закрутила любовь с Мишей Кацуриным, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз певица, которая недавно вернулась в Украину после нескольких месяцев жизни за границей, поделилась кадрами со своего выступления в киевском метро.

Как оказалось, Надя, как и многие другие украинские артисты, дала концерт на станции метро "Майдан Независимости". Для выступления уже сольная артистка Дорофеева выбрала широкие пестрые штаны, короткую белую майку и черный кожаный топ. Ее волосы распущены и слегка растрепаны, а на лице легкий макияж. На последнем видео можно заметить, что Надя едва сдерживает слезы, исполняя Гимн Украины.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала: "Это был благотворительный концерт по инициативе Президента для военных, волонтеров, МВД, работников железной дороги и врачей на станции метро "Майдан Незалежности". Я бы очень хотела петь сейчас в каждом городе Украины. У меня болит при упоминании о городах, которые до сих пор обстреливают, находятся в оккупации, в которых происходят боевые действия. Но я все равно верю, что скоро мы будем петь все вместе".

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