Популярная украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая недавно представила трогательную песню "Світло", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото и заинтриговала очередной премьерой.

На новой фотографии Злата предстала в необычном имидже и выглядит совершенно по-другому. Перед камерой она появилась в прозрачном воздушном наряде нежного бежевого оттенка, который ей очень идет. Волосы певицы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Огневич рассказала необычную легенду и объявила о новой премьере песни "Лелека". "Издавна аист в Украине является символом мира, семьи, спокойствия, счастья. Аиста люди называют по-разному: аист, бус(з)ько, черногуз, боцюн, гайстер. В Украине аисты с давних времен находятся под охраной, их считают птицами Солнца. Эти прекрасные создания являются героями многих легенд. 24 августа вы услышите новую песню #ЛЕЛЕКА, ее написал для меня @alexanderlozovski, в рамках большого благотворительного проекта в поддержку женщин и девушек, пострадавших от войны", - поделилась Злата.

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