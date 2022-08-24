Как пишет Politeka.net, популярная исполнительница и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская знает, как привлечь внимание украинцев. Артистка сейчас живет с детьми в Нидераландах, а недавно приезжала ненадолго в Киев.

По случаю Дня независимости Каминская решила разместить достаточно пикантное фото, вырядившись в патриотический купальник.

Слава в очередной раз похвасталась идеальной фигурой в сине-желтом купальнике на завязках и с очень глубоким декольте.

Каминская призналась, что долго думала, перед тем как выкладывать это фото в Инстаграм.

«Согласна, совсем не ко времени.😌 Но именно это фото я делала в первую очередь для ВСУ! ❤️ Ребята, потому что только благодаря Вам у нас есть возможность дышать свободно в нашей Независимой Украине! С праздником! С верой в Украину! ВСУ и Победу! 💛💙 P.S. Я снова соскучилась по тебе 🇺🇦 Я хочу домой 🥹», - отметила артистка.

Украинцы не одобрили странній выбор Славы Каминской, они назвали его неуместним.

«Можно на передовую поехать, там им попозировать»,

«Долго думала и придумала. 🙈 Не думаю, что ребята ВСУ это увидят в день независимости»,

«Жесть»,

«Как то это все противненько!»,

«А уважение к девочкам, которые служат, которые не моются и спят в окопах»,

«А жир куда дела?»,

«Фото для ЗСУ🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️»,

«Совершенно неуместно. К сожалению, в Украине война продолжается и гибнут простые мирные люди!!», - пишут в комментариях.

Напомним, "Три украиночки": Лобода с сестрой и дочкой восхитили кадром с национальной символикой.

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