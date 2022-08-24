Артистка, яка зараз виступає під ім'ям AIDA, зараз активно готується до нового релізу та скоро випустить кліп та пісню під назвою "Ліхтар".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 53 тисячі шанувальників, Ніколайчук привітала українців із Днем незалежності та подякувала нашим захисникам.

Вітальний пост зірка "Х-фактора" супроводила своїм ефектним фото, на якому вона у футболці "Все буде Україна" позує на тлі Майдану Незалежності в серці Києва.

"Вітаю свою рідну Україну з Днем Незалежності! Сьогодні не звичайне свято, адже сьогодні рівно півроку, як ми буквально виборюємо свою незалежність. У цей день хочу подякувати нашим героям-захисникам за те, що сьогодні ми можемо святкувати ще один рік нашої незалежності. Дякую, що робите все, щоб більше ні в кого та ніколи не виникло бажання посягати на нашу з вами незалежність! Все буде Україна!💙", — написала Аїда.

Шанувальники співачки, серед яких чимало іноземців, у коментарях приєднуються до привітань: "Будь сильною, будь великою!", "Я люблю цю країну, як мою", "Я сподіваюся, що все повернеться на круги своя, і знову запанує мир".

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