Артистка, которая сейчас выступает под именем AIDA, активно готовится к новому релизу и скоро выпустит клип и песню под названием "Ліхтар".

В этот раз на своей странице в Instagram, где за ней следят более 53 тысяч поклонников, Николайчук поздравила украинцев с Днем независимости и поблагодарила наших защитников.

Поздравительный пост звезда Х-фактора сопроводила своим эффектным фото, на котором она в футболке "Все будет Украина" позирует на фоне Майдана Независимости в сердце Киева.

"Поздравляю свою родную Украину с Днем Независимости! Сегодня не обычный праздник, ведь сегодня ровно полгода, как мы буквально боремся за свою независимость. В этот день хочу поблагодарить наших героев-защитников за то, что сегодня мы можем праздновать еще один год нашей независимости. Спасибо, что делаете все, чтобы больше ни у кого и никогда не возникло желания посягать на нашу с вами независимость! Все будет Украина! 💙", - написала Аида.

Поклонники певицы, среди которых немало иностранцев, в комментариях присоединяются к поздравлениям: "Будь сильной, будь великой!", "Я люблю эту страну, как мою", "Я надеюсь, что все вернется на круги своя, и снова воцарится мир".

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

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