Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка з початку війни перебралася жити до батьків до Хмельницького та організувала у рідному місті притулок для переселенців, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу телезірка виклала чарівне святкове фото та привітала співгромадян із Днем Незалежності.

На новій фотографії Леся зображена у парковій зоні, вона витончено позує фотографу. Перед камерою зірка з'явилася в довгій білій сукні на ґудзиках і з незвичайним золотавим візерунком, крізь яке просвічуються її долинні ноги. Волосся телеведучої розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вигляд.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "З Днем Незалежності, Україно! Дуже люблю тебе і завжди з тобою". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Лесі: "Ну дуже красива", "Зі святом", "Яка красива", "З Днем Незалежності, незламні Українці", "А ми горді такою українкою, як ти!", "Дуже красиво", "Зі святом усіх українців", "Красуня", "Зі святом! Слава Україні", "Неймовірна", "Красива сукня", "Красуня! Зі святом!", "Яка краса", "Яка у вас відмінна сукня", "Плаття просто неперевершене. Зі святом", "Боже, яка гарна сукня! А яка дівчина в сукні!".

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