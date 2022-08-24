Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая с начала войны перебралась жить к родителям в Хмельницкий и организовала в родном городе приют для переселенцев, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила очаровательное праздничное фото и поздравила сограждан с Днем Независимости.

На новой фотографии Леся запечатлена в парковой зоне, она изящно позирует фотографу. Перед камерой звезда появилась в длинном белом платье на пуговицах и с необычный золотистым узором, сквозь которое просвечиваются ее долинные ноги. Волосы телеведущей распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и задумчивый вид.

В подписи к публикации Никитюк написала: "С Днем Независимости, Украина! Очень люблю тебя и всегда с тобой". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Леси: "Ну очень красивая", "С праздником", "Какая красивая", "С Днем Независимости, несокрушимые Украинцы", "А мы горды такой украинкой, как ты!", "Очень красиво", "С праздником всех украинцев", "Красотка", "С праздником! Слава Украине", "Невероятная", "Красивое платье", "Красотка! С праздником!", "Какая красота", "Какое у вас отличное платье", "Платье просто непревзойденное. С праздником", "Боже, какое красивое платье! А какая девушка в платье!".

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