Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка з початку війни залишилася в Україні та невдовзі обґрунтувала соціальний проект "Знайти своїх", часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка опублікувала зворушливі фото із чоловіком Юрієм Горбуновим та привітала його з днем ​​народження.

На нових фотографіях, які, за словами Каті, було зроблено минулого року, вони з Юрієм щасливі та безтурботні у себе вдома – у Києві. На одному з кадрів Осадча позує у розкішній світлій вишиванці із золотавим візерунком, а на другому – в атласній синій сукні, коли була ще вагітна.

Як відомо, день народження Горбунов відзначає у День Незалежності України, тож привітання Каті чоловікові з цих двох приводів. "Мій дорогий Юрко, сьогодні особливо щемно вітати тебе з Днем народження одночасно з Днем Незалежності. На фото ми рік тому, щасливі та майже безтурботні, я бажаю тобі якнайшвидше зробити таке святкове фото на честь Перемоги. Я люблю тебе", - зворушливо написала ведуча .

Шанувальники пари приєдналися до привітань у коментарях до фото: "Вітаємо", "З днем ​​народження Юрка. Будь завжди мудрим і здоровим!", "З Днем народження", "З Днем Незалежності", "З подвійним святом вас!", "Перемоги нам усім!", "Вау, ось так! Вітаю Юру з днем ​​народження і всю вашу родину", "Вітаю! Мирного неба", "Вітаємо. Здоров'я, щастя, успіхів. Мирного неба", "Щирі привітання!".

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