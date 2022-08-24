Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны осталась в Украине и вскоре обосновала социальный проект "Найти своих", часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда опубликовала трогательные фото с мужем Юрием Горбуновым и поздравила его с днем рождения.

На новых фотографиях, которые, по словам Кати, были сделаны в прошлом году, они с Юрием счастливые и беззаботные у себя дома – в Киеве. На одном из кадров Осадчая позирует в роскошной светлой вышиванке с золотистым узором, а на втором – в атласном синем платье, когда была еще беременна.

Как известно, день рождения Горбунов отмечает в День Независимости Украины, так что поздравление Кати мужу по этим двум поводам. "Мой дорогой Юра, сегодня особенно щемяще поздравлять тебя с Днем рождения одновременно с Днем Независимости. На фото мы год назад, счастливые и почти беззаботные, я желаю тебе поскорее сделать такое праздничное фото в честь Победы. Я люблю тебя", - трогательно написала ведущая.

Поклонники пары присоединились к поздравлениям в комментариях к фото: "Поздравляем", "С днем ​​рождения Юрко. Будь всегда мудрым и здоровеньким!", "С Днем рождения", "С Днем Независимости", "С двойным праздником вас!", "Победы нам всем!", "Вау, вот так! Поздравляю Юру с днем ​​рождения и всю вашу семью", "Поздравляю! Мирного неба", "Поздравляем. Здоровья, счастья, успехов. Мирного неба", "Искренние поздравления!".

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