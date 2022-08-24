Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова із задоволенням ділиться яскравими та приємними моментами свого життя, публікуючи фото з коханими чоловіком та маленьким сином.

Як повідомляє Politeka.net, у 2022 році День Незалежності України для кожного українця став набагато значущишим і навіть сакральнішим, адже зараз свято відзначається в період повномасштабної війни, яку рівно півроку тому розв'язала Росія.

На своїй сторінці в Інстаграм молода дружина відомого українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова залишила пост і похвалилася найкрасивішою сукнею-вишиванкою.

"Щаслива бути українкою. Зі святом тебе, сильна, незалежна, хоробра країна моя", - написала вона.

Крім того, дружина відомого українського музиканта Віктора Павлика показала відео, де вона крутиться біля дзеркала у стильному образі-етно.

Катерина Репяхова позує у красивій сукні-вишиванці чорного кольору. Сукня декорована пишними рукавами-воланами, а також різнокольоровими квітами на рукавах та подолі. Її тонку талію підкреслює поясок. Вона приймала різноманітні пози і завзято сміялася на камеру.

Підписники гідно оцінили вбрання Катерини Репяхової і залишили безліч компліментів: "Плаття вам підходить. Зі святом Незалежності!", "Яка красива", "Неймовірно красива та оригінальна", "Ви шикарна! і сукня просто приголомшлива!".

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.