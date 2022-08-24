Как сообщает Politeka.net, в 2022 году День Независимости Украины для каждого украинца стал намного значимее и даже сакральнее, ведь сейчас праздник отмечается в период полномасштабной войны, которую ровно полгода назад развязала рф.
На своей странице в Инстаграм молодая супруга известного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова оставила позравление и похвасталась красивейшим платьем-вышиванкой.
"Счастлива быть украинкой. С праздником тебя, сильная, независимая, храбрая страна моя", - написала она.
Кроме того, супруга известного украинского музыканта Виктора Павлика показала видео, где она кружится возле зеркала в стильном образе-этно.
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Екатерина Репяхова позирует в красивом платье-вышиванке черного цвета. Платье декорировано пышными рукавами-воланами, а также разноцветными цветами на рукавах и подоле. Ее тонкую талию подчеркивает поясок. Она принимала разнообразные позы и задорно смеялась на камеру.
Подписчики по достоинству оценили наряд Екатерины Репяховой и оставили множество комплиментов: "Платье вам подходит. С праздником Независимости!", "Какая красивая", "Невероятно красивая и оригинальная", "Вы шикарная! и платье просто потрясающее!".
Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.