Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ганна привітала українців із Днем Незалежності та поділилася дитячими спогадами.

"Ще з дитинства я обожнювала цей день. Так як літо я проводила у бабусі і дідуся, у невеличкому містечку на Хмельниччині, це свято ми відзначали саме там. В цей день усі вулиці майоріли жовто-блакитними кольорами та стягами, лунала музика, а ввечері вибухали салюти. Але мені, як дитині, було не зрозуміти який це важливий день, і що його взагалі могло і не бути, і що у майбутньому його будуть намагатись відібрати", — зізнається Богдан.

Ганна також поділилася міркуваннями, який цей день зараз для українських дітей.

"Це 181 день війни. Це день нашої боротьби. Це день нашої незалежності та незламності. В цей день на Хрещатику проводились паради нашої військової техніки, а зараз на Хрещатику парад російського брухту. Це день в який замість салютів вибухають ракети. А замість музики лунає повітряна тривога. Дуже шкода, що наші діти зазнали саме таке дитинство…", — пише зірка "Холостяка".

Богдан також подякувала нашим захисникам, волонтерам та усім, хто допомагає та бореться за нашу незалежність.

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