В этот раз на своей странице в Instagram Анна поздравила украинцев с Днем Независимости и поделилась детскими воспоминаниями.

"Еще с детства я обожала этот день. Так как лето я проводила у бабушки и дедушки, в небольшом городке на Хмельнитчине, этот праздник мы отмечали именно там. В этот день все улицы развевались желто-голубыми цветами и флагами, звучала музыка, а вечером взрывались салюты. Но мне, как ребенку, было не понять, какой это важный день, и что его вообще могло и не быть, и что в будущем его будут пытаться отобрать", — признается Богдан.

Анна также поделилась размышлениями, какой этот день сейчас для украинских детей.

"Это 181 день войны. Это день нашей борьбы. Это день нашей независимости и несгибаемости. В этот день на Крещатике проводились парады нашей военной техники, а сейчас на Крещатике парад российского лома. Это день в который вместо салютов взрываются ракеты. А вместо музыки раздается воздушная тревога. Очень жаль, что наши дети испытали именно такое детство…", — пишет звезда "Холостяка".

Богдан также поблагодарила наших защитников, волонтеров и всех, кто помогает и борется за нашу независимость.

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