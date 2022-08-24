Переможець 11-го сезону шоу "Голос країни", співак Сергій Лазановський у День Незалежності звернувся до українців із проханням про допомогу.

На своїй сторінці в Instagram артист привітав шанувальників із великим державним святом, супроводивши пост серією своїх фото, на яких позує в усьому білому та з прапором України.

"Рідна моя Україно, з Днем Незалежності тебе💙💛Сильна, вільна, соборна держава🥰Дякую за тих прекрасних людей, які живуть на цій святій землі❤️Українці, міцно обіймаю вас🤗Час складний, але ми повинні підтримувати одне одного, підтримувати наших хлопців і дівчат, які захищають нашу незалежність", — пише Лазановський.

Сергій також повідомив, що зараз хоче допомогти хворим на рак дітям, та попросив українців підтримати його у зборі коштів для онкогематологічного відділення Івано-Франківської дитячої обласної лікарні.

"І в цей складний час, підтримки також потребують діти... діти із страшною хворобою - рак🥺Зараз вирушив в паломницький похід до Зарваниці. 140 км буду молитись за нашу перемогу та за дітей, які обов'язково одужають, тому що їм ще будувати нашу державу💪🏻", — наголосив переможець "Голосу країни".

Шанувальники в коментарях приєднуються до привітань: "Вауууууу, які фото 😍 Зі святом тебе", "Ти крутий", "вітаю також з Днем Незалежності України".

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