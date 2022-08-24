Відома українська актриса театру та кіно, що здобула велику популярність завдяки ролі у серіалі "Папік" Дар'я Петрожицька активно спілкується з шанувальниками через соцмережі. Наразі актриса перебуває у Німеччині, але не обриває контакти з українцями і намагається всіляко допомогти рідній країні у цей нелегкий період.

Так, з нагоди державного свята Дар'я зізналася в любові до Батьківщини, подякувала нашим захисникам, які стримують російську орду, а також побажала Україні бути сильною.

Свою посаду в Інстаграм-акаунті вона проілюструвала кадром із нещодавньої фотосесії.

Дарина позувала на камеру топлес, прикрившись букетом.

" З Днем Незалежності, моя КРАЇНА!! Я тебе обожнюю 💙💛 Будь сильна 🙏🏻 Неймовірна подяка нашим ЗАХИСНИКАМ, які тебе оберігають!! Вічна Слава Героям!! Слава Україні 💙💛", - написала Петрожицька.

"Нереально красива", "Все буде Україна", "Героям Слава", - коментують українці у відповідь.

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