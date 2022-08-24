Известная украинская актриса театра и кино, получившая большую популярность благодаря роли в сериале "Папик" Дарья Петрожицкая активно общается с поклонниками через соцсети. Сейчас актриса находится в Германии, но не обрывает контакты с украинцами и старается всячески помочь родной стране в этот нелегкий период.

Так, по случаю государственного праздника Дарья призналась в любви к Родине, поблагодарила наших защитников, которые сдерживают российскую орду, а также пожелала Украине быть сильной.

Свой пост в Инстаграм-аккаунте она проиллюстрировала кадром из недавней фотосессии.

Дарья попозировала на камеру топлес, прикрывшись букетом.

"С Днем Независимости, моя СТРАНА!! Я тебя обожаю 💙💛 Будь сильна 🙏🏻 Неописуемая благодарность нашим ЗАЩИТНИКАМ, которые тебя оберегают!! Вечная Слава Героям!! Слава Украине 💙💛", - написала Петрожицкая.

"Нереально красивая", "Всё будет Украина", "Героям Слава ", - комментируют украинцы в ответ.

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая рассказала, что впервые сделала с 24 февраля

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