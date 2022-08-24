Як пише Politeka.net , Софія Ротару – знаменита українська співачка. Зірка має єдиного сина Руслана Євдокименка. Він одружений на красуні Світлані, яка народила йому двох дітей – Соню та Анатолія. Соня стала вже відомою моделлю та живе у США, а Анатолій зайнявся діджейством. А сьогодні, 24 серпня, Руслан святкує 52 день народження. Софія Ротару вирішила привітати свого сина, поділившись відповідним фото в Інстаграм.
"З Днем народження", - підписала Софія спільне фото.
Варто зазначити, що зіркова родина, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. При цьому Руслан разом із Анатолієм намагалися втекти з України через молдавський кордон. Зіркових українців затримали прикордонники разом із провідником, який мав допомогти перетнути кордон. Після цього у соціальних мережах українці жорстко розкритикували зіркове сімейство.
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