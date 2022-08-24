Как пишет Politeka.net, София Ротару - знаменитая украинская певица. У звезды есть единственный сын Руслан Евдокименко. Он женат на красотке Светлане, которая родила ему двоих детей - Соню и Анатолия. Соня стала уже известной моделью и живет в США, а Анатолий занялся диджейством. А сегодня, 24 августа, Руслан празднует 52-й день рождения. София Ротару решила поздравить своего сына, поделившись соответствующим фото в Инстаграм.

"С Днем рождения", - подписала София совместный снимок.

Стоит отметить, что звездное семейство, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. При этом Руслан вместе с Анатолием пытались сбежать из Украины через молдавскую границу. Звездных украинцев задержали пограничники вместе с проводником, который должен был помочь пересечь границу. После этого в социальных сетях украинцы жестко раскритиковали звездное семейство.

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