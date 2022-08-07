Артистке исполнилось 75 лет. По этому случаю на своей странице в Instagram Ротару рассказала, что приехала в родное село Маршинцы Черновицкой области, похвасталась моложавым видом, позируя в ярком желтом платье и кроссовках, а также впервые с начала полномасштабного вторжения рф в Украину высказалась о войне.

"Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях", — заявила певица.

София Махайловна рассказала, что поддерживает проект, который заботится о женах и детях военнослужащих, ушедших на фронт, и матерях с детьми, потерявших отца и мужа на этой войне.

"Немного необычная для меня роль, не привыкла помогать «на публику», еще сложнее мне просить о помощи. Но именно в этот день, вместе с Вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки, которыми Вы окружаете меня уже много лет, хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи", — пишет Ротару.

Артистка также добавила, что сейчас не время праздновать юбилей.

"Сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через пару недель после моего Дня рождения, мы праздновали День Независимости Украины! Чтобы как можно скорее, вместо воздушных тревог, в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о Любви и Мире!", — надеется звезда.

Напомним, внук Софии Ротару после провального бегства из страны похвастался, как все-таки покинул Украину.

Как сообщала Politeka, конфуз случился с внучкой Ротару в США: засветила лишнее прямо на улице.

Также Politeka писала, что племянница Софии Ротару впервые вернулась домой с начала войны, показав квартиру.