Сын Софии Ротару после того, как был задержан пограничниками, обратился за помощью.

Сын знаменитой певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко попросил украинцев о помощи после того, как его задержали при попытке незаконно пересечь государственную границу.

Напомним, украинцев, среди которых можно узнать сына и внука Софии Ротару, пограничники задержали 7 марта на границе с Молдовой.

Выяснилось, что восемь граждан Украины призывного возраста (согласно закону, во время войны им запрещено выезжать из страны) пытались скрыться на надувной лодке. В этом им помогал гражданин Молдовы, взявший за свои услуги с каждого по 200 долларов.

В семье певицы инцидент никак не комментировали.

16 марта сын Софии Ротару Руслан Евдокименко на своей странице в Инстаграм попросил помощи для прилуку для животных во Львове.

"Приюты для собак во Львове нужна срочная помощь. Собак стало в разы больше, люди бросают своих друзей. Они не виноваты, что их предали», - говорится в сторис, которую Руслан Евдокименко перепостил на своей странице.

Напомним, сын Ротару попал под шквал критики из-за попытки сбежать из Украины: "позорно в сложное для страны время..."

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