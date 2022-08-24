До Дня незалежності України співачка Настя Каменських виклала нове відео в Інстаграм. Вона гуляє столицею у легкій синій сукні. Вокалістка пройшлася пішохідно-велосипедним мостом над Володимирським узвозом та Майданом Незалежності.

Каменських згадала, як відзначала це свято у різні роки. Судячи з посади, їй дуже запам'яталося 24 число останнього місяця літа 1991, 2000, 2020-го та 2022-го.

«Серпень 1991. Мені 4 і я з мамою та татом йду Хрещатиком. Україна лише стала незалежною. Але для мене малої ті слова були ще надто "дорослими" і я просто раділа з того, що гуляю з батьками і зараз ми підемо разом за морозивом», - описала артистка День незалежності в дитячому віці.

Після цього перейшла до підліткового. Ось що вона написала: «Серпень 2000 року. Мені 13 і я відпросилася з подружками на дискотеку. Ми вийшли заздалегідь. Щойно вечоріло, але сонце все ще виднілося на горизонті. І раптом пішов дощ. Такий сильний та теплий. І все місто було залите дощем та сонцем. І ми раділи цій красі, раділи, що разом, раділи тому безтурботному літньому вечору», – написала Каменських про День Незалежності у дитинстві та підлітковому віці».

Далі Настя згадала святкування кілька років тому та описала цей день у 2022 році.

"Серпень 2020. Я співаю в рідному Києві на День Незалежності. Навколо – щасливі люди, а за спиною – ціле місто, рідне та красиве.

2022 рік. Теж серпень. Теж літо. І також Київ. Незважаючи на все, так само привітний і багатогранний. Столиця держави вільних, сильних, працьовитих, мужніх, єдиних – неймовірних людей. Людей, для яких свобода та незалежність – це не просто слова, а основа життя. Це те, без чого ми не можемо, а також нікому і ніколи не віддамо”.

А завершила Каменських наступними рядками: “Україна переживала різні часи. Але як раніше, так і зараз і в майбутньому – ми завжди були, є і будемо вільним та незалежним народом нашої вільної та незалежної, нашої прекрасної країни. Щасливого Дня Незалежності України всім нам! Пишаюся і люблю!»

Українці активно коментують публікацію зірки та не перестають цікавитися місцезнаходженням її законного чоловіка.

"Але чоловічок той, маленький потапчик, ще десь у кущах ховається. А коли Україна переможе, примчить, буде сорочку на грудях рвати і розповідати про патріотизм»,

"Ця ностальгія за тими безтурботними часами прямо щемить у душі, приємно щемить... Так хочеться миру, спокою, щоб без тривог... Нехай ніколи не буде тривог на нашій землі!", - пишуть у коментарях.

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