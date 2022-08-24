Ко Дню независимости Украины певица Настя Каменских выложила новое видео у себя в Инстаграм. Она гуляет по столице в легком синем платье. Вокалистка прошлась по пешеходно-велосипедному мосту над Владимирским спуском и Майданом Независимости.

Каменских вспомнила, как отмечала этот праздник в разные годы. Судя по посту, ей очень запомнилось 24 число последнего месяца лета 1991, 2000, 2020-го и 2022-го.

«Август 1991. Мне 4 и я с мамой и папой иду по Крещатику. Украина только стала независимой. Но для меня малой те слова были еще слишком "взрослыми" и я просто радовалась тому, что гуляю с родителями и сейчас мы пойдем вместе за мороженым», - описала артистка День независимости в детском возрасте.

После перешла к подростковому. Вот что она написала: «Август 2000. Мне 13 и я отпросилась с подружками на дискотеку. Мы вышли заранее. Едва вечерело, но солнце все еще виднелось на горизонте. И вдруг пошел дождь. Такой сильный и теплый. И весь город был залит дождем и солнцем. И мы радовались этой красоте, радовались, что вместе, радовались тому беззаботному летнему вечеру", – написала Каменских о Дне Независимости в детстве и подростковом возрасте».

Далее Настя вспомнила празднование несколько лет назад и описала этот день в 2022 году.

"Август 2020. Я пою в родном Киеве на День Независимости. Вокруг – счастливые люди, а за спиной – целый город, родной и красивый.

2022 год. Тоже август. Тоже лето. И тоже Киев. Несмотря на все, так же приветлив и многогранен. Столица страны свободных, сильных, трудолюбивых, мужественных, единых – невероятных людей. Людей, для которых свобода и независимость – это не просто слова, а основа жизни. Это то, без чего мы не можем, а также никому и никогда не отдадим".

А завершила Каменских следующими строками: "Украина переживала разные времена. Но как раньше, так и сейчас и в будущем – мы всегда были, есть и будем свободным и независимым народом нашей свободной и независимой, нашей прекрасной страны. Счастливого Дня Независимости Украины всем нам! Горжусь и люблю!»

Украинцы активно коментируют публикацию звезды и не перестают интересоваться местонахождением ее законного супруга.

"Но человечек тот, маленький потапчик, еще где-то в кустах прячется. А когда Украина победит, примчится, будет рубашку на груди рвать и рассказывать о патриотизме»,

"Эта ностальгия по тем безмятежным временам прямо щемит в душе, приятно щемит... Так хочется мира, покоя, чтобы без тревог... Пусть никогда не будет тревог на нашей земле!", - пишут в комментариях.

Напомним, Каменских в компании мамы похвасталась новой песней и разочаровала украинцев

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