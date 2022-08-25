До Дня незалежності України співачка Ірини Білик виклала нове відео в Інстаграмі. З нагоди державного свята артистка вирядилася в розкішний квітчастий халат та вінок. На її обличчі було накладено яскравий макіяж.

Ірина Білик привітала співвітчизників із Днем Незалежності України.

«Моя улюблена рідна Україно! Вітаю тебе із Днем Незалежності! Бажаю нам усім здоров'я, життя, віри. Обов'язково будемо всі разом йти до перемоги!», - сказала артистка на камеру.

У відповідь українці почали вітати свою улюбленицю із важливим святом.

«Пишаюся Вами!! 👍🏻👍🏻Справжня патріотка нашої країни!! Молодчинка!🇺🇦🇺🇦🇺🇦», «Ірина КРАЩА 😍», «Люблю вас», «Іра ви супер», «Ірочка, з Днем незалежності України!..», «Зі Святом! Україні! 💛💙" - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла українцям про своє лихо.

Як повідомляла Politeka, Ірина Білик з розкішним букетом оригінально "заманює" на свій концерт.

Також Politeka писала, що Білик не стрималася, згадавши про Кіркорова та колишніх друзів з Росії.