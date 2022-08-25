52-летняя Ирина Билык по случаю Дня независимости УКраины вышла на связь.

Ко Дню независимости Украины певица Ирины Билык выложила новое видео у себя в Инстаграм. По случаю государственного праздника артистка вырядилась в роскошный цветастый халат и венок. На ее лице был наложен яркий макияж.

Ирина Билык поздравила соотечественников с Днем Независимости Украины.

«Моя любимая родная Украина! Поздравляю тебя с Днем Независимости! Желаю нам всем здоровья, жизни, веры. Обязательно будем все вместе идти к победе!»,- произнесла артистка на камеру.

В ответ украинцы принялись поздравлять свою любимицу с важным праздником.

«Горжусь Вами!! 👍🏻👍🏻Настоящая патриотка нашей страны!! Молодчинка!🇺🇦🇺🇦🇺🇦», «Ирина ЛУЧШАЯ 😍», «Люблю вас», «Ира вы супер», «Ирочка, с Днем независимости Украины!..», "С Праздником! Мира и Победы, родной моему сердцу Украине! 💛💙" - пишут в комментариях.

Напомним, Ирина Билык рассказала украинцам о своей беде.

Как Politeka сообщала, Ирина Билык с роскошным букетом оригинально "заманивает" на свой концерт.

Также Politeka писала, что Билык не сдержалась, вспомнив о Киркорове и бывших друзьях из рф.