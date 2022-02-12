Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ирина Билык, которая после расставания с пятым мужем сама воспитывает сына Табриза, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в микроблоге очаровательное фото с роскошным букетом роз в руках, а в подписи к нему объявила необычный конкурс.

Как узнали поклонники, Ирина запечатлена в интересной локации в Харькове, видимо, после очередного концерта и с шикарным букетом розовых роз в руках. Видно, что на ней изысканный темный наряд, волосы распущены в красивой укладке, а на лице яркий макияж и уверенный вид.

В подписи к фото Билык решила разыграть два билета на свой концерт в Киеве к 8 марта. Певица детально описала условия розыгрыша, в ходе которого победитель получит приглашения на ее выступление. "Всем желаю удачи", - подытожила свой пост артистка.

Пользователи тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Я вас обожаю", "Фото из Харькова. Спасибо вам большое за те непередаваемые эмоции! За Вашу человечность! Вы шикарная женщина и великолепная певица! До сих пор не замолкая, пою Ваши песни. Спасибо огромное", "Ирина, вы прелесть", "Красотка", "Ирочка, ви супер. Не перестаю восхищаться".

Напомним, Билык со слезами на глазах раскрыла свой главный секрет: "Мы не хотели про это говорить...".

Как сообщала Politeka, Билык в домашнем виде показала, как обставила свою трехкомнатную квартиру в центре Киева: красная мебель и камин.

Также Politeka писала, что Билык рассказала о тайном романе с продюсером Верки Сердючки Никитиным: "Я мечтала, что он мне...".