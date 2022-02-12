Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ирина Билык, которая после расставания с пятым мужем сама воспитывает сына Табриза, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в микроблоге очаровательное фото с роскошным букетом роз в руках, а в подписи к нему объявила необычный конкурс.
Как узнали поклонники, Ирина запечатлена в интересной локации в Харькове, видимо, после очередного концерта и с шикарным букетом розовых роз в руках. Видно, что на ней изысканный темный наряд, волосы распущены в красивой укладке, а на лице яркий макияж и уверенный вид.
В подписи к фото Билык решила разыграть два билета на свой концерт в Киеве к 8 марта. Певица детально описала условия розыгрыша, в ходе которого победитель получит приглашения на ее выступление. "Всем желаю удачи", - подытожила свой пост артистка.
Пользователи тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Я вас обожаю", "Фото из Харькова. Спасибо вам большое за те непередаваемые эмоции! За Вашу человечность! Вы шикарная женщина и великолепная певица! До сих пор не замолкая, пою Ваши песни. Спасибо огромное", "Ирина, вы прелесть", "Красотка", "Ирочка, ви супер. Не перестаю восхищаться".
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