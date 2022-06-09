Как сообщает Politeka.net, украинская певица Ирина Билык в интервью для программы "Вечір з Україною" поделилась, что не общается ни с кем из российских коллег. Она вспомнила о Филиппе Киркорове, которого считала своим другом, но с начала полномасштабной войны рф против Украины, посмотрела на него совершенно по-другому.
Ирина Билык также подчеркнула, что не хочет, чтобы российские артисты исполняли ее песни, потому что приравнивает их к убийцам, поддерживающим кровавый режим путина.
«Человек, который молчал столько дней и поддерживает, что над нами издеваются… Я считаю, что таких друзей у меня больше нет. Я для них была светлым человеком, который пишет светлые песни. И у меня всегда хотели забрать мое творчество, творчество украинцев. Но я не хочу, чтобы эти люди пели мои песни. Потому что они поют неправду! Их можно приравнять к карателям и убийцам. Они тоже убивают своими действиями простых людей, мирных украинцев», — заявила Ирина Билык.
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Напомним, Ирина Билык рассказала украинцам о своей беде.
Как Politeka сообщала, Ирина Билык с роскошным букетом оригинально "заманивает" на свой концерт.
Также Politeka писала, что Билык со слезами на глазах раскрыла свой главный секрет.