Телеведучий та ресторатор Даніель Салем розповів, у якому психологічному стані зараз перебуває. Подробиці було розкрито в інтерв'ю проекту "ЖВЛ", телеведучим якого він раніше був.

Він зізнався, що пішов на передову свідомо, адже розумів, що насамперед має захистити свою сім'ю. Служити у ЗСУ для нього не страшно: хіба що коли він іде на завдання і повертається з нього.

За словами Даніеля Салема, йому після війни доведеться багато працювати зі спеціалістами, адже у нього почалися проблеми із психологічним здоров'ям. Він розповів, що вночі часто прокидається, адже йому сняться жахливі речі.

"Тяжко спиться. Безсоння, кошмари. Складно спати - жах. Мені потрібно дуже багато працювати з психіатрами, щоб залікувати всі рани, які всередині. Ти бачиш жахливі речі щодня на передовій, ти чуєш жахливі речі. Багато разів прокидаюся в поті і більше не можу заснути", - поділився Даніель Салем.

Нагадаємо, що постраждалий на фронті Даніель Салем здивував заявою та кадрами.

Як повідомляла Politeka, Даніель Салем знову постраждав на фронті, що відомо про травми телеведучого.

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