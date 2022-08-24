Талановитий український сонграйтер Олександр Лозовський створив для Злати Огнєвич пісню "Лелека", а вона зняла у кліпі телеведучого, а нині сержантом ЗСУ Даніеля Салема.

Як повідомляє Politeka.net, головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич представила ліричну пісню "Лелека" та випустила на неї кліп у День Незалежності України. У відео вона знялася з телеведучим, а нині сержантом ЗСУ Даніелем Салемом.

"Попереду – бурхливий та повний великих подій шлях. Вірю в Україну і люблю всім серцем. Дякую кожному та кожній, щомиті, щохвилини! Воля – це те, що тече під шкірою, її нікому у нас не відібрати! З Днем Незалежності, мої прекрасні сильні українці", - написала Злата Огневич та показала кадри з кліпу до пісні "Лелека".

Талановитий український сонграйтер Олександр Лозовський створив для Злати Огнєвич пісню "Лелека", а вона записала її з дитячим хором. Таку назву обрали недарма, адже лелека – це символ волі, свободи, сили духу, незалежності та незламності українського народу.

Злата та телеведучий Даніель Салем зіграли закоханих. Їхню доньку зіграла Кароліна Новицька з Одеси. У кліпі Злата Огневич відправляла Салема на фронт, пекла плетінки для його побратимів і зрештою дочекалася з війни.

"Це історія однієї української родини. Я впевнена, вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька і зрозуміла, не поділяє людей на стать, вік, статус. Наша "Лелека" про кожного з нас. Вона про Україну", – прокоментувала Злата Огневич .



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