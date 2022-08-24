Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем рассказал, в каком психологическом состоянии сейчас находится. Подробности были раскрыты в интервью проекту "ЖВЛ", ведущим которого он ранее являлся.
Он признался, что пошел на передовую сознательно, ведь понимал, что в первую очередь должен защитить свою семью. Служить в ВСУ для него не страшно: разве что, когда он идет на задание и возвращается из него.
По словам Даниэля Салема, ему после войны придется много работать со специалистами, ведь у него начались проблемы с психологическим здоровьем. Он рассказал, что ночью часто просыпается, ведь ему снятся ужасные вещи.
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"Тяжело спится. Бессонницы, кошмары. Сложно спать – ужас. Мне потребуется очень много работать с психиатрами, чтобы залечить все раны, которые внутри. Ты видишь ужасные вещи каждый день на передовой, ты слышишь ужасные вещи. Много раз просыпаюсь в поте и больше не могу уснуть", — поделился Даниэль Салем.
Напомним, что пострадавший на фронте Даниэль Салем удивил заявлением и кадрами.
Как сообщала Politeka, Даниэль Салем снова пострадал на фронте, что известно о травмах телеведущего.
Также Politeka писала, что Огневич и Салем сыграли влюбленных, появилось трогательное видео.