Про це він розповів в інтерв'ю проєкту "Все буде добре. Неймовірна правда про українців".
Салем уточнив, де служить, та чесно розповів, чим займається у вільний час.
"Я в спецпідрозділі, і я в авіарозвідці в бригаді 299, тому у нас є виїзди. Зараз моя сім'я не тут, у мене немає друзів, крім військових моїх побратимів. І якщо ми їдемо "відпочивати", якщо так можна сказати, я обираю робити щось корисне - волонтерю", — поділився Даніель.
Ведучий зараз на лікарняному, тому що отримав травму спини.
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"Зловив, як то кажуть, кулю в бронік", — пояснив Салем.
Це вже вдруге зірка отримує поранення на фронті. Раніше він отримав контузію, пошкодив вухо й досі не може відновити слух.
"Зараз там новоутворення - кіста, яка заважає слуху повернутися", - зізнався ведучий.
Даніель, якого вдома чекають дружина та донечка, також висловився, чи боїться смерті.
"Якщо я помру як воїн ― це буде найбільш достойна смерть. Ну, якщо помирати, що може бути краще, ніж вмирати за свою країну, за щось велике і насправді круте", ― заявив Салем.
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