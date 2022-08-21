Відомий телеведучий Даніель Салем, який від початку повномасштабного вторгенння рф в Україну вступив до лав ЗСУ, аби захищати країну від окупантів, знову отримав бойову травму.

Про це він розповів в інтерв'ю проєкту "Все буде добре. Неймовірна правда про українців".

Салем уточнив, де служить, та чесно розповів, чим займається у вільний час.

"Я в спецпідрозділі, і я в авіарозвідці в бригаді 299, тому у нас є виїзди. Зараз моя сім'я не тут, у мене немає друзів, крім військових моїх побратимів. І якщо ми їдемо "відпочивати", якщо так можна сказати, я обираю робити щось корисне - волонтерю", — поділився Даніель.

Ведучий зараз на лікарняному, тому що отримав травму спини.

"Зловив, як то кажуть, кулю в бронік", — пояснив Салем.

Це вже вдруге зірка отримує поранення на фронті. Раніше він отримав контузію, пошкодив вухо й досі не може відновити слух.

"Зараз там новоутворення - кіста, яка заважає слуху повернутися", - зізнався ведучий.

Даніель, якого вдома чекають дружина та донечка, також висловився, чи боїться смерті.

"Якщо я помру як воїн ― це буде найбільш достойна смерть. Ну, якщо помирати, що може бути краще, ніж вмирати за свою країну, за щось велике і насправді круте", ― заявив Салем.

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