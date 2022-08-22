Відомий телеведучий Даніель Салем, який нещодавно отримав на фронті чергову бойову травму, вперше за час війни побачився з президентом України Володимиром Зеленським.

Від початку повномасштабного вторгенння рф в Україну Салем вступив до лав ЗСУ, аби захищати країну від окупантів. Нещодавно ведучий, який служить у спецпідрозділі, в авіарозвідці, опинився на лікарняному, тому що в ході бойових дій отримав травму спини.

"Зловив, як то кажуть, кулю в бронік", — пояснив Салем.

Це вже вдруге Даніель постраждав на фронті. Раніше він отримав контузію, пошкодив вухо, і тепер там новоутворення — кіста, яка заважає слуху повернутися.

Тепер же на своїй сторінці в Instagram Салем несподівно розповів, що вперше за час повномасштабної війни наживо зустрівся з президентом. Ведучий опублікував коротеньке відео з виступу Зеленського, на яке наклав драматичну музику.

"В людських очах помітно те, що вони ще побачать, а не те, що вони вже побачили. Сьогодні вперше за весь час війни я наживо побачив очі свого президента і побачив там перемогу. Володимир Зеленський, дякую", — зізнається Даніель Салем.

Шанувальники в коментарях підтримали оптимізм телеведучого: "Віримо в Президента, в Перемогу та ЗСУ", "Звісно, переможемо! Це вже зрозуміло, Україна переможе! 👊🏽 потрібно небагато часу".

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