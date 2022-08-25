Відома блогерка та переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова поділилася цінною порадою, як позбудеться негативних почуттів та емоцій, які є у кожному з нас.

Про це вона розповіла на новому відеозверненні у себе в Інстаграм.

Дівчина зізналася, що нещодавно працювала з психологом, якому повідомила про свої почуття та емоції не дуже добрі. Вони не покидали її.

Фахівець запитала Квіткову, що їй приносить радість і задоволення.

«А це моє життя, це мій улюблений чоловік, то чим я займаюся, це моя дитина. Так ось. Зараз дуже важкий час і ніхто про це не забуває, але якщо хтось хоче збожеволіти, то це не ви точно», - сказала блогерка на камеру.

Даша дала цінну пораду фоловерам: просто жити своїм життям.

«Танцюйте, малюйте, спілкуйтеся з друзями, ходіть на побачення, любіть – просто живіть і пам'ятайте, що світ завжди спробує вас зловити, але він не повинен вас зловити і цей той самий вайб», - зазначила Квіткова.

При цьому у своєму відео Даша говорила українською мовою, що оцінили користувачі мережі.

"Боже, яка у вас вимова українською",

"Як добре почала говорити українською ♥️молодчинка!",

"Повністю з вами згодна 🙌💙💛 Життя одне, і треба нею насолоджуватися незважаючи ні на що",

"Даша, підкажіть хто ваш психолог?",

"Цінні слова", - пишуть у коментарях.

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