Про це вона розповіла на новому відеозверненні у себе в Інстаграм.
Дівчина зізналася, що нещодавно працювала з психологом, якому повідомила про свої почуття та емоції не дуже добрі. Вони не покидали її.
Фахівець запитала Квіткову, що їй приносить радість і задоволення.
«А це моє життя, це мій улюблений чоловік, то чим я займаюся, це моя дитина. Так ось. Зараз дуже важкий час і ніхто про це не забуває, але якщо хтось хоче збожеволіти, то це не ви точно», - сказала блогерка на камеру.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Ведучий "яскравих подій" перейшов на бік ворога і поплатився: "Бумеранг набирає швидкість"
Україна на порозі нового етапу війни, Резніков назвав головну загрозу: "Це дуже небезпечно для нас"
Кравець із "Квартал 95" поділилася рідкісними кадрами з чоловіком-продюсером та дітьми: "Красиві дуже"
"Боже, як жаль": трагічно обірвалося життя українського депутата, з'явилися кадри з місця
Даша дала цінну пораду фоловерам: просто жити своїм життям.
«Танцюйте, малюйте, спілкуйтеся з друзями, ходіть на побачення, любіть – просто живіть і пам'ятайте, що світ завжди спробує вас зловити, але він не повинен вас зловити і цей той самий вайб», - зазначила Квіткова.
При цьому у своєму відео Даша говорила українською мовою, що оцінили користувачі мережі.
"Боже, яка у вас вимова українською",
"Як добре почала говорити українською ♥️молодчинка!",
"Повністю з вами згодна 🙌💙💛 Життя одне, і треба нею насолоджуватися незважаючи ні на що",
"Даша, підкажіть хто ваш психолог?",
"Цінні слова", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна в одній білизні показала, як розмалювала своє тіло тату: "Це буде моя фішка"
Як повідомляла Politeka, "Приємно слухати українською": Квіткова з "Холостяка" поділилася секретами ідеального макіяжу.
Також Politeka писала, що "Вапще не хочеться їхати": Нікітюк та Jerry Heil записали веселий хіт про заривану росіянку, відео.