Известная блогерша и победительница 9 сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова поделилась ценным советом, как избавится от негативных чувств и эмоций, которые есть в каждом из нас.

Об этом она рассказала на новом видеообращении у себя в Инстаграм.

Девушка призналась, что недавно работала с психологом, которому сообщила о своих чувствах и эмоциях не очень хороших. Они не покидали ее.

Специалист задала вопрос Квитковой, что ей приносит радость и удовольствие.

«А это моя жизнь, это мой любимых муж, то чем я занимаюсь, это мой ребенок. Так вот. Сейчас очень тяжелое время и никто об этом не забывает, но если, кто-то хочет сойти с ума, то это не вы точно», - произнесла блогерша на камеру

Дарья дала ценный совет фолловерам: просто жить своей жизнью.

«Танцуйте, рисуйте, общайтесь с друзьями, ходите на свидания, любите – просто живите и помните, что мир всегда попытается вас словить, но он не должен вас поймать и этот тот самый вайб», - отметила Квиткова.

При этом в своем видео Даша говорила на украинском языке, что оценили пользователи сети.

"Боже, какое у вас произношение на украинском",

"Как хорошо начала говорить по-украински ♥️молодчинка!",

"Полностью с вами согласна 🙌💙💛 Жизнь одна, и надо ею наслаждаться несмотря ни на что",

"Даша, подскажите кто ваш психолог?",

"Ценные слова", - пишут в комментариях.

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