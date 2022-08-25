Об этом она рассказала на новом видеообращении у себя в Инстаграм.
Девушка призналась, что недавно работала с психологом, которому сообщила о своих чувствах и эмоциях не очень хороших. Они не покидали ее.
Специалист задала вопрос Квитковой, что ей приносит радость и удовольствие.
«А это моя жизнь, это мой любимых муж, то чем я занимаюсь, это мой ребенок. Так вот. Сейчас очень тяжелое время и никто об этом не забывает, но если, кто-то хочет сойти с ума, то это не вы точно», - произнесла блогерша на камеру
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Путина уговаривают объявить всеобщую мобилизацию: "Война может затянуться еще на..."
Украина на пороге нового этапа войны, Резников назвал главную угрозу: "Это очень опасно для нас"
"Лицемерно!": Потап и Настя Каменских обратились к украинцам, но нарвались на резкий ответ
Бывшая жена Фагота из рф неожиданно вышла на связь, впервые за 20 лет: "Я решил ее подколоть..."
Дарья дала ценный совет фолловерам: просто жить своей жизнью.
«Танцуйте, рисуйте, общайтесь с друзьями, ходите на свидания, любите – просто живите и помните, что мир всегда попытается вас словить, но он не должен вас поймать и этот тот самый вайб», - отметила Квиткова.
При этом в своем видео Даша говорила на украинском языке, что оценили пользователи сети.
"Боже, какое у вас произношение на украинском",
"Как хорошо начала говорить по-украински ♥️молодчинка!",
"Полностью с вами согласна 🙌💙💛 Жизнь одна, и надо ею наслаждаться несмотря ни на что",
"Даша, подскажите кто ваш психолог?",
"Ценные слова", - пишут в комментариях.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина в одном белье показала, как разрисовала свое тело тату: "Это будет моя фишка"
Как сообщала Politeka, "Приятно слушать на украинском": Квиткова из "Холостяка" поделилась секретами идеального макияжа.
Также Politeka писала, что "Вапще не хочется уезжать": Никитюк и Jerry Heil записали веселый хит о зареванной россиянке, видео.