Телеведучий Даніель Салем, який зараз служить у ЗСУ, вважає, що зірки-чоловіки потрібні українцям як ніколи.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну багато українських зірок пішли воювати на фронт. Телеведучий і ресторатор Даніель Салем теж не залишився осторонь. В інтерв'ю для проекту "ЖВЛ" він розповів, що його розчарували зірки-чоловіки, які не повертаються до України.

Телеведучий, який зараз служить у ЗСУ, вважає, що зірки-чоловіки потрібні українцям, як ніколи.

"Я відчуваю маленьке розчарування від кількох зірок. Я не говорю про жінок, а говорю про чоловіків, які можуть робити більше тут, ніж там. У нас є "Культурний десант", який зробив Коля Серга. Ти можеш приїхати до нас і бути з людьми, які на передовій. Їм потрібна твоя допомога більше, ніж десь в Іспанії чи в Америці", - зазначив Даніель Салем .

Даніель звернувся до продюсера Потапа та співака Івана Дорна. Ведучий вважає, що в Україні вони могли б більше допомогти, ніж за кордоном.

"Дуже хочу, щоб така сильна людина, як Потап повернувся з Іспанії. Тому що він може бути крутим трендсеттером. Я не кажу беріть зброю, а кажу приїжджайте і підтримайте. Ваня Дорн там катається Америкою. Приїжджайте сюди", - зазначив Даніель Салем .

Нагадаємо, що постраждалий на фронті Даніель Салем здивував заявою та кадрами.

Як повідомляла Politeka, Даніель Салем знову постраждав на фронті, що відомо про травми телеведучого.

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