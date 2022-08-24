С начала полномасштабного вторжения россии в Украину многие украинские звезды пошли воевать на фронт. Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем тоже не остался в стороне. В интервью для проекта "ЖВЛ" он рассказал, что его разочаровали звезды-мужчины, которые не возвращаются в Украину.
Телеведущий, который сейчас служит в ВСУ, считает, что звезды-мужчины нужны украинцам как никогда.
"Я чувствую маленькое разочарование от нескольких звезд. Я не говорю о женщинах, а говорю о мужчинах, которые могут делать больше здесь, чем там. У нас есть "Культурный десант", который сделал Коля Серга. Ты можешь приехать к нам и быть из людьми, которые на передовой. Им нужна твоя помощь больше, чем где-то в Испании или в Америке", — отметил Даниэль Салем.
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Даниэль обратился к продюсеру Потапу и певцу Ивану Дорну. Ведущий считает, что в Украине они могли бы больше помочь, чем за границей.
"Очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап вернулся из Испании. Потому что он может быть крутым трендсеттером. Я не говорю берите оружие, а говорю приезжайте и поддержите. Ваня Дорн там катается по Америке. Приезжайте сюда", — отметил Даниэль Салем.
Напомним, что пострадавший на фронте Даниэль Салем удивил заявлением и кадрами.
Как сообщала Politeka, Даниэль Салем снова пострадал на фронте, что известно о травмах телеведущего.
Также Politeka писала, что Огневич и Салем сыграли влюбленных, появилось трогательное видео.