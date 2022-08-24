Популярна українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка з перших днів війни почала активно гастролювати за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка записала відеозвернення з приводу Дня Незалежності і розповіла, що вона є ровесницею Незалежності.

У своєму зверненні Олена зворушливо у віршах розповіла, що вони з Україною ровесниці, обом їм по 31 році. Також артистка підібрала трепетні слова привітань коханій Україні.

У підписі до публікації реперша додала: "Україно, нянька З Днем Незалежності! Тобі цього року 31 і це дуже значний і переломний період у твоєму житті, як і в житті всіх твоїх однолітків. Я бажаю тобі бути вільною, сильною та незалежною назавжди. Мати вірних і надійних друзів по всьому світу. А ми, твої сини та дочки, робитимемо все від нас залежне, щоб цей світ знав про наші здібності, таланти та красу наших земель, Україно! Слава Україні!".

Користувачі в коментарях до відео приєдналися до привітань: "Мурашки. До глибини душі", "Зі святом! Користуючись нагодою хочу сказати, що ваш дует з Джеррі Хейл це щось неймовірне і до мурашок. Кожна пісня звучить сучасно, душевно і по-українська", "Які гарні слова! Олена, ти талант", "Вірш торкається душевних струн".

Нагадаємо, Jerry Heil та Alyona Alyona до свята заспівали народну пісню на новий лад: відео.

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