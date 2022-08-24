Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с первых дней войны начала активно гастролировать за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда записала видеообращение по поводу Дня Независимости, и рассказала, что она ровесница Независимости.

В своем обращении Алена трогательно в стихах рассказала, что они с Украиной ровесницы, им обоим по 31 году. Также артистка подобрала трепетные слова поздравлений любимой Украине.

В подписи к публикации рэперша добавила: "Украина, ненька С Днем Независимости! Тебе в этом году 31 и это очень значительный и переломный период в твоей жизни, как и в жизни всех твоих сверстников. Я желаю тебе быть свободной, сильной и независимой навсегда. Иметь верных и надежных друзей по всему миру. А мы, твои сыновья и дочери, будем делать все от нас зависящее, чтобы этот мир знал о наших способностях, талантах и красоте наших земель, Украина! Слава Украине!".

Пользователи в комментариях к видео присоединились к поздравлениям: "Мурашки. До глубины души", "С праздником! Пользуясь случаем хочу сказать, что ваш дуэт с Джерри Хейл это что-то невероятное и до мурашек. Каждая песня звучит современно, душевно и по-украински", "Какие хорошие слова! Алена, ты талант", "Стихотворение затрагивает душевные струны".

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona к празднику спели народную песню на новый лад: видео.

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