Ілона Гвоздєва виклала у своєму блозі Інстаграм привітання до 31-ї річниці Незалежності Батьківщини. А ще згадала, як зі своєю командою готувалася до 30-річного ювілею минулого року.

Танцівниця зазначила, що лише рік тому вони були щасливими і подумати не могли, що в країну прийде кровопролитна війна.

«Пам’ятаю як ми з командою готували концерт на честь твого 30ти річчя і були такими щасливими і навіть не могли подумати, що наступний рік ти будеш страждати від болю ворогу, який підступно загарбав те, що йому не належить, що будеш стікати кров’ю та звідусіль буде чути дитячий крик. Що твоі міста перетворяться на руїни, а люди на привидів. 😭🙏 », - написала переможниця «Танці з зірками».

Гроздєва щиро вірить, що Україна вистоить і переможе, бо в нас непохитний народ, родючі землі, квітучі сади та широкополі лани.

«Кожна війна рано чи пізно закінчується і наша закінчиться і ми вистоємо її гідно, відбудуємо кожен куточок нашої країни і наші діти житимуть у вільній, сильній, незалежній державі. Вітаю всіх нас та тримайтеся. Разом ми єдині та непереможні 💙💛», - написала хореограф.

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