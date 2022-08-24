Илона Гвоздева выложила в своем блоге Инстаграм поздравление к 31-й годовщине Независимости Родины. А еще вспомнила, как со своей командой готовилась к 30-летнему юбилею в прошлом году.
Танцовщица отметила, что всего год назад они были счастливы и подумать не могли, что в страну придет кровопролитная война.
«Помню как мы с командой готовили концерт в честь твоего 30-летия и были так счастливы и даже не могли подумать, что следующий год ты будешь страдать от боли врага, который коварно захватил то, что ему не принадлежит, что будешь истекать кровью и отовсюду будет слышен детский крик. Что твои города превратятся в руины, а люди в призраков», - написала победительница «Танці з зірками».
Гроздева искренне верит, что Украина выстоит и победит, потому что у нас несгибаемый народ, плодородные земли, цветущие сады и широкополые поля.
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«Каждая война рано или поздно кончается и наша закончится и мы выстоим ее достойно, отстроим каждый уголок нашей страны и наши дети будут жить в свободном, сильном, независимом государстве. Поздравляю всех нас и держитесь. Вместе мы единственные и непобедимые 💙💛», - написала хореограф.
Напомним, трагедия случилась у звезды "Танців з зірками" Гвоздевой в годовщину свадьбы
Также Politeka писала, что родные Гвоздевой остались в Крыму, хореограф попыталась к ним достучаться
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" потеряла привычную работу, пришлось хвататься за любой зароботок