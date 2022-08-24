Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка має двох дітей - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Все сімейство виїхало з України після початку війни, а днями Оля оголосила, що вони повертаються назад. Співачка, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.
Не забуває Полякова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Оля поділилася кадрами, показуючи, як святкує з дівчатами День Незалежності України у заміському особняку.
"Прекрасна Катерина зробила таку гарну качку. Боже, як я без цього жила. Дівчатка, із Днем Незалежності всіх", - сказала Оля.
"Слава Україні", - відповіли дівчатка
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"Героям Слава", - відповіла Оля.
Нагадаємо, Полякова полізла до Єфросиніної у шорти прямо у гримерці.
А ще Politeka писала, що Полякова публічно відхрестилася від російського образу та спалила на публіці кокошник
Також Politeka повідомляла, що Полякова без пафосного образу показала особу з мінімумом макіяжу .