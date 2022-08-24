Співачка Оля Полякова показала українцям, як святкує День Незалежності України, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка має двох дітей - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Все сімейство виїхало з України після початку війни, а днями Оля оголосила, що вони повертаються назад. Співачка, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Не забуває Полякова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Оля поділилася кадрами, показуючи, як святкує з дівчатами День Незалежності України у заміському особняку.

"Прекрасна Катерина зробила таку гарну качку. Боже, як я без цього жила. Дівчатка, із Днем Незалежності всіх", - сказала Оля.

"Слава Україні", - відповіли дівчатка

"Героям Слава", - відповіла Оля.

Нагадаємо, Полякова полізла до Єфросиніної у шорти прямо у гримерці.

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