Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое детей - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Все семейство уехало из Украины после начала войны, а на днях Оля объявила, что они возвращаются обратно. Певица, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Оля поделилась кадрами, показывая, как празднует с девочками День Независимости Украины в загородном особняке.
"Прекрасная Екатерина сделала такую красивую утку. Боже, как я без этого жила. Девочки, с Днем Независимости всех", - сказала Оля.
"Слава Украине", - ответили девочки
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"Героям Слава", - ответила Оля.
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А еще Politeka писала, что Полякова публично открестилась от российского образа и сожгла на публике кокошник
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