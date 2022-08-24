Певица Оля Полякова показала украинцам, как празднует День Независимости Украины, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое детей - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Все семейство уехало из Украины после начала войны, а на днях Оля объявила, что они возвращаются обратно. Певица, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Оля поделилась кадрами, показывая, как празднует с девочками День Независимости Украины в загородном особняке.

"Прекрасная Екатерина сделала такую красивую утку. Боже, как я без этого жила. Девочки, с Днем Независимости всех", - сказала Оля.

"Слава Украине", - ответили девочки

"Героям Слава", - ответила Оля.

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