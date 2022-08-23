Маша Ефросинина смогла насмешить поклонников после встречи с Олей Поляковой в гримерке и даже показала немного лишнего.

Как сообщает Politeka.net, Оля Полякова и Маша Ефросинина являются не только коллегами по сцене, но еще и хорошими подругами. Вместе они решили записывать ролики формата "Взрослых девочек", где поднимают различные вопросы.

Спустя месяцы жизни заграницей, артистки наконец-то вернулись домой. Каждая из них была занята своим делом - они много работали, снимались в разных интервью и успели встретиться с поклонниками.

А вот встречу друг с другом уже показали в сети и успели насмешить неловкими моментами. Ради этого Полякова даже полезла в шорты к Ефросининой, но не стала сразу раскрывать, чего ради:

"Наконец-то! Ни за что не угадаете, для чего?" - заинтриговала кокетливо Мария.

До этого Ефросинина заинтересовала патриотическими фото с сине-желтым флагом, ставшим символом свободы и смелости во всем мире.

"Цвета единства, силы и свободы. Цвета, которыми пронизан сегодня весь мир, они являются постоянным напоминанием о противостоянии Украины жестокому и беспощадному врагу! С Днем государственного флага Украины", – написала Маша Ефросинина.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.