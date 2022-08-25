Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будувала кар'єру в росії і лише згодом з початку повномасштабної війни в Україні, повернулася додому і заявила про свою проукраїнську позицію, поділилася в Instagram незвичайним фото до Дня незалежності.
На новій фотографії Світлана відображена на тлі приголомшливого заходу сонця біля моря. Перед камерою вона з'явилася в джинсах та елегантній білій блузці цікавого фасону. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі модні окуляри, вона не дивиться в об'єктив.
У підписі до публікації Лобода написала: "Я буду з тобою до кінця, до нашої Перемоги. З Днем Незалежності, моя Україно!". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Як красиво", "Люблю. Люблю всім серцем і душею. Ви найкрасивіша і найкраща", "Молимося про мир разом з вами, все обов'язково буде!", "Слава Україні!", "Дуже класна", "Молодець! Світлано, ви дуже красива і справжня! Я рада, що ви маєте Україну!", "Світлана зробила правильний вибір", "З Днем Незалежності України! Слава Україні!".
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