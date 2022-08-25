Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строила карьеру в россии и только спустя некоторое время с начала полномасштабной войны в Украине, вернулась домой и заявила о своей проукраинской позиции, поделилась в Instagram необычным фото ко Дню независимости.

На новой фотографии Светлана запечатлена на фоне потрясающего заката солнца у моря. Перед камерой она появилась в джинсах и элегантной белой блузке интересного фасона. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице модные очки, она не смотрит в объектив.

В подписи к публикации Лобода написала: "Я буду с тобой до конца, до нашей Победы. С Днем Независимости, моя Украина!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Как красиво", "Обожаю. Обожаю всем сердцем и душой. Вы самая красивая и хорошая", "Молимся о мире вместе с вами, все обязательно будет!", "Слава Украине!", "Очень классная", "Молодец! Светлана, вы очень красивая и настоящая! Я рада что вы есть у Украины!", "Светлана сделала правильный выбор", "С Днем Независимости Украины! Слава Украине!".

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona к празднику спели народную песню на новый лад: видео.

Как сообщала Politeka, "Милые сердцу цвета": звезда "Крепостной" Денисенко показала лучшие сине-желтые образы, фото.

Также Politeka писала, что "Невероятная": Онуфрийчук из "Танців з зірками" в тонком кружеве поразила естественной красотой.