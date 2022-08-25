Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик пішов служити у ЗСУ, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала патріотичні фото та розповіла, що приєдналася до цікавої ініціативи, а також звернулася з емоційним проханням.

На нових фотографіях Наталка відображена в красивій зеленій локації. Перед камерою вона з'явилася у джинсах та світлій футболці з написом "пліч-о-пліч" та маленьким зображенням карти України. Саме так називається ініціатива, до якої приєдналася акторка.

У підписі до публікації Денисенко розповіла про це: "У такий святковий день приєднуюсь до ініціативи #плічопліч. Тому що вона про мене, про тебе і про кожне з 42 мільйонів українських сердець, які навіть у найскладніші часи допомагають один одному. Ми справді велична, непереможна, мужня, вільна і прекрасна нація! І не так складно, не так важко, коли кожен з нас стоїть пліч-о-пліч. Припиніть сперечатися, припиніть шукати зраду якщо її дійсно немає, і пам'ятайте: коли ми разом - ми непереможні! об'єднанні, у вірі, у коханні перемога – наша. Слава Україні! Ps: визнаю лише тризуб Чорновола".

Нагадаємо, Jerry Heil та Alyona Alyona до свята заспівали народну пісню на новий лад: відео.

Як повідомляла Politeka, "Милі серцю кольору": зірка "Кріпосної" Денисенко показала найкращі синьо-жовті образи, фото.

Також Politeka писала, що "Неймовірна": Онуфрійчук із "Танців з зірками" у тонкому мереживі вразила природною красою.