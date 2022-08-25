Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик ушел служить в ВСУ, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила патриотические фото и рассказала, что присоединилась к интересной инициативе, а также обратилась с эмоциональной просьбой.
На новых фотография Наталка запечатлена в красивой зеленой локации. Перед камерой она появилась в джинсах и светлой футболке с надписью "пліч-о-пліч" и маленьким изображением карты Украины. Именно так называется инициатива, к которой присоединилась актриса.
В подписи к публикации Денисенко рассказала об этом: "В такой праздничный день присоединяюсь к инициативе #плечиплич. Потому что она обо мне, о тебе и о каждом из 42 миллионов украинских сердец, которые даже в самые сложные времена помогают друг другу. Мы действительно величественная, непобедимая, мужественная, свободная и прекрасная нация! И не так сложно, не так трудно, когда каждый из нас стоит бок о бок. Прекратите спорить, прекратите искать зраду если ее действительно нет, и помните: когда мы вместе – мы непобедимы! В объединении, в вере, в любви победа – наша. Слава Украине! P.s: признаю только трезубец Черновола".
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