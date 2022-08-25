Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова показала у себе в Інстаграм, як косметика може швидко перетворити людину та її образ загалом.

Як повідомляє Politeka.net , молода дружина Віктора Палвіка намагається показати в Інстаграм чи не кожен крок у їхньому житті, щоб привернути увагу. Вона розповідає про себе, про свій новий магазин або люмімого маленького сина.

Дівчина також часто стикається з критикою, різним осудом через своє життя зі співаком чи висловлюваннями. Проте дівчина в собі не закривається і продовжує вести Інстаграм так, як їй подобається. Нещодавно Репяхова продемонструвала, як змінює її правильний макіяж.

Без фільтрів дівчина спочатку показала своє обличчя із проблемною шкірою, а потім похвалилася, як можна все приховати за допомогою простого, але акуратного макіяжу.

Також на своїй сторінці в Інстаграм молода дружина відомого українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова залишила позов і похвалилася найкрасивішою сукнею-вишиванкою.

"Щаслива бути українкою. Зі святом тебе, сильна, незалежна, хоробра країна моя", - написала вона.

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.