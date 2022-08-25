Як повідомляє Politeka.net , молода дружина Віктора Палвіка намагається показати в Інстаграм чи не кожен крок у їхньому житті, щоб привернути увагу. Вона розповідає про себе, про свій новий магазин або люмімого маленького сина.
Дівчина також часто стикається з критикою, різним осудом через своє життя зі співаком чи висловлюваннями. Проте дівчина в собі не закривається і продовжує вести Інстаграм так, як їй подобається. Нещодавно Репяхова продемонструвала, як змінює її правильний макіяж.
Без фільтрів дівчина спочатку показала своє обличчя із проблемною шкірою, а потім похвалилася, як можна все приховати за допомогою простого, але акуратного макіяжу.
Також на своїй сторінці в Інстаграм молода дружина відомого українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова залишила позов і похвалилася найкрасивішою сукнею-вишиванкою.
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"Щаслива бути українкою. Зі святом тебе, сильна, незалежна, хоробра країна моя", - написала вона.
Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.
Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.