Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала у себя в Инстаграм, как косметика может быстро преобразить человека и его образ в целом.

Как сообщает Politeka.net, моложая жена Виктора Палвика старается показать в Инстаграм едва ли не каждый шаг в их жизни, чтобы привлечь внимание. Она рассказывает о себе, о своем новом магазине или люмимом маленьком сыне.

Девушка также часто сталкивается с критикой, разным осуждением из-за своей жизни с певцом или высказываниями. Тем не менее, девушка в себе не закрывается и продолжает вести Инстаграм так, как ей нравится. Недавно Репяхова продемонстрировала, как преображает ее правильный макияж.

Без фильтров девушка сначала показала свое лицо с проблемной кожей, а затем похвасталась, как можно все скрыть при помощи простого, но аккуратного макияжа.

Также на своей странице в Инстаграм молодая супруга известного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова оставила позравление и похвасталась красивейшим платьем-вышиванкой.

"Счастлива быть украинкой. С праздником тебя, сильная, независимая, храбрая страна моя", - написала она.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.