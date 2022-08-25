Как сообщает Politeka.net, моложая жена Виктора Палвика старается показать в Инстаграм едва ли не каждый шаг в их жизни, чтобы привлечь внимание. Она рассказывает о себе, о своем новом магазине или люмимом маленьком сыне.
Девушка также часто сталкивается с критикой, разным осуждением из-за своей жизни с певцом или высказываниями. Тем не менее, девушка в себе не закрывается и продолжает вести Инстаграм так, как ей нравится. Недавно Репяхова продемонстрировала, как преображает ее правильный макияж.
Без фильтров девушка сначала показала свое лицо с проблемной кожей, а затем похвасталась, как можно все скрыть при помощи простого, но аккуратного макияжа.
Также на своей странице в Инстаграм молодая супруга известного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова оставила позравление и похвасталась красивейшим платьем-вышиванкой.
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"Счастлива быть украинкой. С праздником тебя, сильная, независимая, храбрая страна моя", - написала она.
Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.